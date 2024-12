Agrigento, torna il Mercatino di Natale di Immagina: due giorni di magia, creatività e comunità

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, dalle 10:30 alle 21:00, il Mercatino di Natale di Immagina apre le sue porte per la terza edizione, promettendo un’esperienza unica nella magica atmosfera natalizia di Porta di Ponte, Agrigento. Un’occasione imperdibile per scoprire il regalo perfetto e originale tra le creazioni di ben 18 espositori selezionati: gioielli artigianali, arti visive, libri, capi vintage, prodotti solidali, specialità gastronomiche locali e molto altro!

Quest’anno il Mercatino di Natale riserva anche una grande novità: la possibilità di realizzare un ritratto fotografico, individuale o di gruppo, grazie allo studio fotografico temporaneo curato da Kalò Chianetta per portare a casa un ricordo unico e speciale delle festività!Non mancheranno le atmosfere calde e accoglienti che hanno contraddistinto lo storico mercatino fino ad ora: tra abbracci e tanti momenti di festa, ti invitiamo a celebrare creatività, sostenibilità e connessioni autentiche.L’ingresso è gratuito, con accesso da Via Cesare Battisti 9, secondo piano.Non è solo un mercatino: è un’occasione per fare comunità.

Info espositori:

Tekamolu Vintage Clothes, VGS libri, Il BIOMELOGRANO, The Wicked Pot, Il Filo Rosso, Gianluca Militello, ERBOLAB, I Libri di Salvatore Collura, Vira Gioielli, Nicola Madonia, Metapsyche, Mariterra, Naboombo, B. Vintage, Nyumba Yetu, 3D Services, Kalochianetta’s Live Portraits, Fede Guà e tanti altri!