Al Pirandello l’evento “Toscanini’s Got Talents”

Il Conservatorio Arturo Toscanini presenta l’evento “Toscanini’s Got Talents” che si svolgerà al Teatro Pirandello di Agrigento il 22 Febbraio alle ore 21,00 nell’ambito della Stagione Concertistica “Il Conservatorio a Teatro” in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento.

Il Conservatorio Toscanini premia così i giovani Talenti. Protagoniste saranno alcune delle più belle ed emozionanti pagine del repertorio per Pianoforte e Orchestra, interpetrate da talentuosi studenti del Conservatorio vincitori, tra tutti i partecipanti alla selezione, della prima edizione del PREMIO ARTURO TOSCANINI 2025 appena istituito, che verrà assegnato a conclusione del concerto. Gli studenti premiati provengono dalle Scuole di Pianoforte della prof.ssa Mariangela Longo e del prof. Antonino Pellitteri che negli anni ne hanno curato la preparazione. Per l’impegno costantemente profuso a sostegno dei giovani talenti, è doveroso un ringraziamento speciale al Presidente, al Direttore, al Vice Direttore, al Cda, al Consiglio Accademico e a tutto lo staff docente e non docente del Conservatorio nonché al Presidente, al Direttore e allo staff della Fondazione Teatro Pirandello.