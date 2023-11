Al teatro della Posta Vecchia il duo Mary Cipolla e Alex Elton

Al Teatro della Posta vecchia sabato 4 novembre alle ore 21 e in replica domenica 5 ottobre alle ore 18 lo spettacolo comico contemporaneo di Mary Cipolla e Alex Elton “Donne du du due” .

Come il titolo fa intuire, lo spettacolo è dedicato alla donna. Partendo dalla storia personale delle due attrici: Mary Cipolla e Alex Elton, si spazia in lungo e in largo nella storia del costume e della società italiana dell’ultimo mezzo secolo attraverso fatti e figure che hanno cambiato profondamente la nostra vita. Due donne in scena che si moltiplicano in personaggi iconici, ma anche strampalati. La siciliana Mary Cipolla, pluripremiata nei più prestigiosi festival della comicità nazionale e l’italo-inglese Alex Elton, formatasi alla Scuola di Gigi Proietti, si esprimono in parola e canto, parodia e poesia, frivolezza e denuncia: una mescolanza di generi che si fa rivelatrice di un universo femminile che si dimostrerà per nulla scontato, ma tutto da esplorare.