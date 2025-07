Al Teatro dell’Efebo la rappresentazione teatrale “Tutta colpa di Solone”

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento, presieduto da Vincenza Gaziano e la sezione distrettuale di Palermo dell’ANM presieduta da Giuseppe Tango, in collaborazione con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento hanno voluto condividere un momento di riflessione aperto alla comunità agrigentina attraverso la rappresentazione teatrale “TUTTA COLPA DI SOLONE”.

Grazie all’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e dell’ANM sezione distrettuale di Palermo 9Luglio ore 21.30 al Teatro dell’Efebo concesso per l’evento dal Libero Consorzio Comunale Di Agrigento farà da suggestivo sfondo, allo spettacolo teatrale “TUTTA COLPA DI SOLONE” presentato dall’ Associazione Nuovo Piccolo Teatro di Agrigento, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Cirino e per la regia di Giovanni Volpe.

Rappresentato in prima nazionale lo scorso 9 marzo al teatro Pirandello di Agrigento “TUTTA COLPA DI SOLONE” è un viaggio teatrale tra sogno e realtà, storia e impegno civile nel quale da un incontro onirico prende vita una riflessione lucida ed ironica a tratti sarcastica che pone degli interrogativi sulle responsabilità dell’uomo in ogni tempo.

Lo spettacolo si aprirà con i saluti istituzionali e la presentazione dell’evento, occasione per l’avvocatura e la magistratura di riflessione e condivisione con la società tutta per riscoprire anche attraverso l’arte ed il teatro i valori della nostra costituzione, in un tempo in cui in più parti del mondo la democrazia e lo stato di diritto vacillano che si aprirà con la presentazione dell’evento