Al Teatro Pirandello sold out per il premio “Sikelè”

E’ già sold out il Teatro Pirandello di Agrigento che martedì 11 aprile, inizio fissato per le 17, l’Aics comitato provincia di Agrigento, diretto da Giuseppe Petix, consegnerà i premi “Sikelè”. Quest’anno i nomi dei premiati verranno svelati, dalla commissione, durante la Kermesse. Tra i premiati, protagonisti del mondo dello sport, dell’inclusione, dell’imprenditoria e del terzo settore. La Kermesse, curata dal direttore artistico, Angelo Cinque, sarà arricchita da momenti di cabaret, canto, teatro, danza e prosa,con attori di fama regionale e professionisti, tra cui Juan Pablo Orrego, Agata Sardo mezzo soprano italo-francese, il percussionista Carmelo Moscato con al sax Fabio Navarrino, la poetessa Carmela Di Prima, che ha frequentato e studiato presso il teatro Agricantus di Palermo con docenti importanti ed inoltre, Alfio Russo, Teresa Cinque, Giusy Alaimo, Gero Ferlisi, Giugiù Gramaglia che ha partecipato in film con attori come il commissario Montalbano e tanti altri ancora. Coreografia affidata alla scuola di danza e pilates Aps, collaborata da Arabesque di Denise Grillo che ha partecipato ad innumerevoli eventi a carattere Nazionale, ai ragazzi del Gruppo Folk Citta dei templi Direttore artistico Itrina Zobacheca.

Nel corso della serata verranno presentati due importanti eventi che saranno patrocinati anche da Aics, l’infiorosa di Favara, responsabile organizzazione Antonella Airò, ed il Congresso Mondiale dei Disciple D Escoffier, responsabile organizzativo lo chef stellato Giovanni Montemaggiore.

Quest’anno verrà presentato anche il progetto Na coffa di cultura, insieme alla Cim (Confederazione Italiani nel mondo) presieduta da Turi Lombardo, che durante il Mandorlo in fiore ha riscosso tanto successo e sta girando tutta l’italia per promuovere la Sicilia e la nostra cultura, con le coffe disegnate e realizzate da Patrizia Russo.

Il premio Sikelè è rivolto anche agli Istituti scolastici , che parteciperanno ad un progetto Nazionale di cultura ambientale, denominato il Viaggio dei cento anni.