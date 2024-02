Al via da domani il Carnevale di Sciacca 2024

Primo giorno di Carnevale, con sfilata dei carri allegorici, domani pomeriggio a Sciacca. Sarà l’inizio della festa, dopo l’annullamento del primo weekend, deciso dagli organizzatori, a causa del maltempo. Costruttori di carri e tecnici sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli. Sono sei i carri in concorso. I temi allegorici sono diversi: dalla politica alle fake news. Uno dei manufatti in cartapesta è dedicato ai personaggi di “Nuovo Cinema Paradiso”, il film di Giuseppe Tornatore premiato con l’Oscar. Dopo la prima giornata di sfilate in programma domani la festa si fermerà per poi riprendere venerdì 16, con le ultime due giornate in programma sabato 17 e domenica 17 febbraio. La manifestazione si svolge in via Allende, sul lungomare di contrada Perriera, all’altezza del palazzo di giustizia. L’ingresso è a pagamento. Il comune ha affidato l’organizzazione della serata ad una società privata.