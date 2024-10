Al via la prima rassegna Corale dedicata a San Gregorio Agrigentino

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Gregorio Agrigentino presso la parrocchia di Cannatello, venerdì 4 ottobre alle ore 18,30 si svolgerà la prima rassegna Corale dedicata al Santo Vescovo Agrigentino. Si esibiranno il Coro don Pietro Fusetti diretto dai M° Giuseppe Pumo e Luca Miceli, Il Coro Diocesano diretto dal M° Graziella Fazzi, il Coro S. Angelo Martire di Sant’Angelo Muxaro diretto dal M° Mimmo Zambuto, il Coro polifonico Sergio Alletto diretto dal M° Lorenzo Puma ed il Coro San Gregorio Agrigentino diretto dal M° Alfonso Lupo. Al termine della serata ci sarà la premiazione del concorso “Scrivi e Disegna San Gregorio Agrigentino e i suoi luoghi”. A rendere “dolce” la serata sarà il maestro pasticciere Nuccio Salvo che realizzerà una torre di cannolicchi siciliani. La festa si concluderà con la processione dell’icona del Santo, domenica 6 ottobre alle ore 10,30 per le vie di Cannatello.