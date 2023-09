Al via la quarta edizione del “Bivona Jazz Festival”

Grande aspettativa di pubblico per la quarta edizione del “Bivona Jazz Festival”, promosso dalla Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro”, che si terrà a Bivona, dal 14 al 16 settembre 2023, presso la splendida cornice del Nuovo Teatro Comunale, e vedrà protagonisti alcuni tra i migliori esponenti del panorama jazz internazionale, sotto la direzione artistica del M° Giovanni Trupia.

Il Bivona Jazz Festival si inserisce in una più ampia offerta culturale e artistica che interessa il territorio dei Monti Sicani, caratterizzato tra l’altro da una peculiare e spiccata presenza di artisti e associazioni culturali che a vario titolo hanno contribuito nel tempo alla creazione di una specifica identità dei luoghi.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Ad aprire la quarta edizione del “Bivona Jazz Festival”, il 14 settembre 2023, sarà il “TOSCANINI JAZZ QUARTET”, con Giorgio Di Benedetto (basso), Calogero Bruno (chitarra), Roberto Sclafani (chitarra) e Rossella Montalbano (voce).

Il 15 settembre 2023 sarà la volta della band “RITO DEL TRIO” con Salvatore Bonafede (pianoforte), Giuseppe Santoro (batteria), Arabella Rustico (contrabbasso e Voce).

A conclusione del Festival, il 16 settembre 2023, si esibiranno il sassofonista Argentino Javier Girotto con il “Giacomo Tantillo 4ET”. Javier Girotto (sax), Giacomo Tantillo (tromba), Angelo di Leonforte (pianoforte), Giovanni Villafranca (contrabbasso) e David Lo Cascio (batteria).

Nella giornata del 16 si terrà inoltre, presso l’auditorium della Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” di Bivona, una MasterClass sulle tecniche di improvvisazione Jazz tenuta da Javier Girotto, aperta ad allievi provenienti dalle scuole di musica e dai conservatori.

Il jazz è un genere musicale che all’inizio di questa avventura veniva poco praticato a Bivona. Oggi invece, anche grazie al “Bivona Jazz Festival”, rappresenta uno dei fattori di maggior richiamo e attrattiva per la nostra città. Si tratta, come affermato dal Sindaco Cinà, di un’occasione per confermare l’apprezzamento e la gratitudine per l’azione svolta dalla Scuola di Musica “Gaspare Lo Nigro” nella diffusione della cultura musicale e in particolar modo del Jazz che è significativamente punto di incontro di culture tradizioni e stili.