Incendio in condominio: famiglie messe in salvo dai Vigili del Fuoco a Porto Empedocle

Un incendio divampato nella notte ha messo a rischio la vita di decine di famiglie residenti in un condominio di Vicolo Boccaccio, nei pressi di Via Lincoln a Porto Empedocle. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il rogo a svilupparsi probabilmente da un terrazzo dello stesso stabile. Le famiglie dei piani più alti sono state messe in salvo dai viti del fuoco che hanno usato un’autogru. Sul posto le ambulanze del 118 e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della stazione cittadina. Almeno cinque le persone intossicate dal fumo che ha raggiunto gli appartenenti e che ha avuto bisogno delle cure dei paramedici.