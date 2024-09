Al via la seconda edizione di “Sciacca Poesia” dedicato ai poeti saccensi Vincenzo Licata e Ignazio Russo

La biblioteca comunale “Aurelio Cassar” lancia la seconda edizione del concorso poetico nazionale “Sciacca Poesia” dedicato ai poeti saccensi Vincenzo Licata e Ignazio Russo.

“Abbiamo voluto replicare e riproporre in concorso poetico – spiega l’assessore alla Cultura Salvatore Mannino – dopo il grande riscontro della prima edizione, con componimenti giunti da tutta Italia e anche da oltre confine. Auspichiamo lo stesso entusiasmo e la stessa partecipazione per un’iniziativa che si è rivelata di grande valore”.

Il bando del concorso “Sciacca Poesia” è stato pubblicato oggi, a firma del dirigente del I Settore Cultura Manlio Paglino e di Raimondo Moncada, confermato direttore artistico. Si trova nel sito internet istituzionale del Comune di Sciacca (www.comunedisciacca.it).

Due le categorie previste: adulti e giovani (età compresa tra i 13 e i 25 anni). Per ogni categoria sono previste due sezioni: poesia in lingua italiana e poesia in lingua siciliana. La scadenza per l’invio degli elaborati è stata fissata per il 10 gennaio 2025.

Il concorso è a tema libero ed è gratuito.

L’iniziativa si propone diversi obiettivi. Tra questi: far conoscere e apprezzare la figura e l’opera dei poeti saccensi Vincenzo Licata e Ignazio Russo, coinvolgendo i giovani e gli istituti di istruzione e di cultura; promuovere la Città di Sciacca e la poesia del suo paesaggio immerso nella natura, nell’arte, nella creatività, nella storia.