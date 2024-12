“All Festival”: una tre giorni dedicata al tema delle migrazioni tra Agrigento, Lampedusa e Licata

E’ stata presentata questa mattina l’“ALL Festival”, l’evento di avvicinamento ad Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 promosso dalla Soprintendenza beni culturali e ambientali di Agrigento e dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi che raggiungerà tre città della provincia per una serie di incontri, talk, proiezioni e aperitivi sul tema delle migrazioni.

Presenti alla conferenza stampa, Giuseppe Avenia, dirigente responsabile del Museo Archeologico Regionale “Pietro Griffo”, Valentina Caminneci, dirigente della Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento e Maria Concetta Parello, Archeologa del Parco Valle dei Templi. In videocollegamento è intervenuta una dei Claudia Beretta, tra i curatori del RAM Film Festival.

I centri coinvolti saranno Agrigento, Licata e Lampedusa – che creano l’acronimo

ALL – e ospiteranno la rassegna dal 16 al 19 dicembre 2024.

Tra memoria, patrimonio e attualità, il cinema è al centro della manifestazione con lo sguardo rivolto alle migrazioni dettate dalle economie, dalle guerre, dai cambiamenti climatici e ambientali e dai popoli in movimento che, ieri come oggi, hanno cambiato, influenzato o miscelato culture, tradizioni, architetture, espressioni artistiche.

Nel contesto della rassegna sarà presentato in anteprima il cortometraggio d’animazione “Thalassa”, dell’artista e animatore Gianfrancesco Iacono. Si tratta di una pellicola realizzata ad hoc per il festival che propone una rilettura dell’Odissea, con le musiche originali di Alessandro Arrigo, composte per l’occasione.

Odisseo, viaggiatore incantato ed eterno, naufraga su di una terra ignota. Ad accoglierlo è Nausicaa, candida adolescente ispirata da Atena. Così, l’immortale poema di Omero e la forza universale del mito, incarnata nell’immagine del mare siculo e lampedusano, divengono cassa di risonanza delle sfide di oggi: i movimenti dei popoli, le pene e le speranze del singolo individuo immerso nel flusso inarrestabile della storia.

ALL rientra tra le attività per la promozione e l’organizzazione delle iniziative collegate all’evento “Agrigento capitale della cultura italiana 2025”, ai sensi dell’articolo 24, legge regionale n. 1 del 16 gennaio 2024, di cui al decreto 2931 del 25 luglio 2024.