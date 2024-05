Andrea Buccheri sul podio dei Dance Music Awards 2023: è il migliore tra i percussionisti

Andrea Buccheri, performer e percussionista siciliano, si aggiudica il terzo posto nella categoria “Miglior Music Performer” ai Dance Music Awards 2023. In questa stessa categoria è il migliore tra i percussionisti (i primi due sono una violinista e un sassofonista).

“È stato un viaggio incredibile, e sono grato per il sostegno e l’incoraggiamento di tutti coloro che mi hanno sostenuto lungo il cammino – racconta Andrea Buccheri, che “di giorno” è professore di scienze motorie alla scuola media di Lampedusa – Desidero esprimere la mia sincera gratitudine alla mia famiglia, il mio pilastro di sostegno e fonte di ispirazione. Il loro costante incoraggiamento e amore incondizionato mi hanno dato la forza di perseguire i miei sogni. Un ringraziamento speciale va alla mia incredibile ragazza, che ha sempre creduto in me e mi ha sostenuto in ogni fase di questo viaggio. Ai miei amici, colleghi e alunni, vi sono profondamente grato per il vostro supporto costante e per essere stati al mio fianco in ogni momento. Questo successo è anche vostro. Infine, desidero condividere con voi tutti il mio mantra: credere sempre, arrendersi mai. È con questa determinazione che affronterò ogni nuova sfida e cercherò di raggiungere nuovi traguardi. Grazie di cuore.”