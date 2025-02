ANP per Agrigento Capitale Italiana della Cultura, primo incontro dedicato alla legalità

Il 14 febbraio alle ore 10.00, presso il Palacongressi del Villaggio Mosè di Agrigento, si terrà il primo di una serie di eventi inseriti nel programma di “Anp per Agrigento capitale della cultura”. L’incontro avrà come tema il rapporto tra scuola e legalità e vedrà come protagonista Dario Vassallo, autore del libro “Il vento tra le mani”, dedicato alla figura di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore ucciso dalla mafia. Questo evento offrirà un’importante occasione di dialogo tra gli studenti delle scuole agrigentine e l’autore, per approfondire la storia di un uomo che ha difeso con coraggio i valori di onestà, amore per il proprio territorio e per la comunità.

L’incontro è organizzato dall’Associazione Nazionale Presidi (ANP) della provincia di Agrigento, che ha deciso di contribuire al programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, coinvolgendo le scuole della città e della provincia in una serie di iniziative che puntano a valorizzare l’impegno culturale e civico che ogni giorno le scuole portano avanti. Il primo incontro sarà dedicato alla legalità, prendendo spunto dalla figura di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso dalla mafia che ha difeso con fermezza i principi di giustizia e trasparenza, diventando simbolo di un’Italia migliore.

L’incontro sarà introdotto da Maria Rosaria Provenzano, presidente provinciale di ANP, che sottolineerà l’importanza di far diventare i giovani protagonisti di un momento così significativo per il territorio. A moderare e coordinare l’evento sarà Salvatore Picone, animatore culturale e collaboratore delle pagine culturali di “Repubblica Palermo”, che guiderà il dialogo tra gli studenti e l’autore. Alla manifestazione parteciperanno numerosi studenti di istituti scolastici della città e della provincia, tra cui gli istituti Comprensivi “A. Frank”, “Esseneto”, “Agrigento Centro”, e “Rita Levi Montalcini”, i Licei “Leonardo” e “Politi”, l’IISS “Gallo”, il Liceo “Empedocle” e l’IIS “L. Sciascia”, insieme a scuole superiori della provincia come il Liceo Statale Martin Luther King di Favara, il Liceo Linares di Licata, l’IISS Archimede di Cammarata, il Liceo Foscolo di Canicattì, l’IIS Fermi di Aragona, l’IIS Pirandello di Bivona, il Liceo Fermi di Sciacca, l’IIS Saetta e Livatino e l’IIS F. Crispi di Ribera.

Questo incontro è solo il primo appuntamento di una lunga serie di eventi che si terranno durante l’anno. Tra gli appuntamenti futuri, il 13 marzo si terrà un incontro a Menfi con l’on. Gero Grassi, membro della commissione di inchiesta sul caso Aldo Moro, e il 15 aprile sarà la volta della neuro- scienziata Daniela Lucangeli, che incontrerà studenti, docenti e dirigenti scolastici. Oltre a questi eventi, si prevede una serie di attività che spazieranno dalla promozione della lettura alla valorizzazione del territorio, dalla memoria storica all’uso delle nuove tecnologie in ambito scolastico.

Maria Rosaria Provenzano, presidente provinciale di ANP, dichiara: “I ragazzi sono il patrimonio della nostra Capitale della Cultura, e per questo motivo crediamo sia fondamentale farli diventare protagonisti di questo importante momento per il nostro territorio. Ringrazio tutti i dirigenti scolastici e i docenti per l’impegno e il lavoro che svolgono ogni giorno”.

ANP, con questa serie di eventi, intende cogliere l’opportunità offerta dal titolo di Agrigento Capitale della Cultura per far conoscere le buone pratiche delle scuole agrigentine e le eccellenze del nostro territorio, con la consapevolezza che Agrigento, terra di Empedocle e di grandi pensatori, possa ancora dare molto alla nostra regione e all’Italia.