Aperitivo speciale ed inclusivo al Giardino della Kolymbethra

Il prossimo lunedì 28 Agosto al FAI – Giardino della Kolymbethra si svolgerà una iniziativa straordinaria che coinvolge associazioni ed imprese sociali.

Durante l’ aperitivo speciale, saranno presenti le associazioni ASD SporT21 Sicilia di Palermo, AIPD di Termini Imerese e La Coop. Sociale ETNOS di Caltanissetta, che fanno impresa sociale con ragazzi disabili che operano la trasformazione dei prodotti agroalimentari. Finalità del progetto è l’inclusione e l’inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro.

Durante la serata sarà possibile gustare la deliziosa linea di birra T21 prodotta da ragazzi con sindrome di down per la Bruno Ribadi, alla presenza dell’attore e testimonial Matteo Contino, e le arancine di N’Arancina Speciale di Caltanissetta. Verrà anche proiettato il film prodotto dall’associazione Albergo Etico di Asti dal titolo: “Le ricette di Chef Antonio per la rivoluzione”; madrina della serata Nadia Lauricella, influencer e “iron-woman” che abbatte tutte le barriere.