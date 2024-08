Bob Sinclar per la prima volta ad Agrigento, stasera l’evento al Mia Garden

Tutto pronto per l’evento più atteso dell’estate ad Agrigento. Bob Sinclar, tra i più famosi deejay del mondo, si esibirà per la prima volta nella Città dei Templi. L’evento è in programma questa sera – giovedì 22 agosto – al Mia Garden di San Leone. Bob Sinclar – autore di numerosi successi mondiali quali “Love Generation”, “Lala Song”, “World Hold On” e “Far l’Amore” – è stato protagonista negli scorsi giorni di uno “sfogo” sui social dopo una esibizione a Mykonos: “Mi sento così depresso, un incubo. È stato il peggior concerto della mia intera carriera. Entri nel locale, posto meraviglioso a Mykonos, ragazze bellissime, pensi che sarà una serata divertente”. Il dj alla consolle mette il suo French touch nella musica, ma “la gente sta ferma col cellulare in mano. Stanno lì congelati a filmare. Sono così depresso. Magari è colpa mia ma non mi sono mai annoiato tanto, e volevo condividere tutto questo.”

Proprio per questo la direzione del Mia Garden, attraverso un comunicato ufficiale, ha suggerito ai fan a limitare l’uso dei dispositivi elettronici e vivere il momento. Inoltre l’organizzazione ha fornito al pubblico le linee guida per la serata con l’apertura dei cancelli alle ore 21 mentre Bob Sinclar comincerà ad esibirsi alle ore 01:00.