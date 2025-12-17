Caltabellotta Città Presepe, torna la magia del Natale nel borgo sicano 

È un borgo antico che durante le festività natalizie diventa teatro di un racconto collettivo. Torna Caltabellotta Città Presepe, lo spettacolo itinerante, giunto quest’anno alla 31esima edizione, che trasforma il piccolo paese arrampicato sui Sicani in una Betlemme siciliana. Il 26 e 27 dicembre e il 4 e 5 gennaio, dalle 16 alle 21, per quattro giorni tra i vicoli del borgo agrigentino attori, musicisti e figuranti rievocheranno il miracolo della Natività.

Le vie tortuose che dai piedi della montagna salgono all’abitato storico diventano il cuore pulsante di un viaggio emozionale, avvolto dai panorami sospesi sull’altura, dai profumi della terra e dai suoni e racconti degli antichi mestieri. Canti, nenie e la sacra rappresentazione nelle grotte trasformano ogni angolo in un luogo di meraviglia, in un’atmosfera unica che è culturale, antropologica e religiosa insieme.

L’edizione di quest’anno è ricca di novità e artisti. Si potrà ammirare l’Opera dei Pupi di Salvatore Oliveri, discendente della storica famiglia Canino, la prima a creare un pupo siciliano; e ancora i “cunti” di Marcello Rimi; gli spettacoli itineranti della Compagnia Aromi di Sicilia; i canti di Lidia Fortunato e l’allegria contagiosa dei gruppi “Cantu e Cuntu” e de “I Ciaramiddrari Siculianisi”. A completare l’esperienza, una gastronomia semplice e genuina che riporta ai sapori più autentici della tradizione, un percorso dedicato alle esposizioni e un nuovo villaggio di casette per lo street food.

“Caltabellotta – afferma il sindaco Biagio Marciante – si prepara ancora una volta a offrire uno scenario che non ha eguali per storia e suggestione. Un evento che non è solo tradizione, ma l’anima stessa della nostra comunità. Passeggiando tra le viuzze e i vicoli del centro storico, tra suoni degli antichi mestieri e i canti della tradizione siciliana, i visitatori non assisteranno solo a una rappresentazione artistica, ma vivranno un’esperienza. Il Presepe è il frutto di un lavoro corale. Ringrazio fin da ora gli organizzatori, i volontari, le associazioni e ogni singolo cittadino che, con dedizione, rende possibile questo importante momento di aggregazione e di promozione”.

Informazioni per la visita

Per l’ingresso a “Caltabellotta Città Presepe” è obbligatoria la prenotazione del coupon, il cui costo di 8 euro, sul sito www.leviedeitesori.com, selezionando la data preferita e l’orario di ingresso, con turni disponibili ogni ora dalle 16 alle 20 (ultimo ingresso alle 20). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dedicato all’evento: www.cittapresepe.it.