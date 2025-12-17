Fp Cgil esclusa da seduta sindacale con l’Asp di Agrigento, è rottura

L’Asp di Agrigento omette di convocare la Fp Cgil nella seduta sindacale del 16 dicembre 2025 e qualche O.S. potrebbe avere pensato di avere campo libero per tutelare interessi particolari e non generali. A dichiararlo è Caterina Tusa, Segretaria generale della categoria territoriale.

Gli argomenti in trattazione erano infatti molto interessanti poiché facevano riferimento alla mappatura degli Incarichi di Funzione ed al Regolamento per la disciplina degli stessi e qualcuno sembrerebbe che abbia persino dichiarato il proprio assenso ad una proposta appena presentata come se ne conoscesse già il contenuto.

Certo a pensare male si fa peccato ma l’esclusione della Fp Cgil dal tavolo e la volontà della parte pubblica e di qualche sigla sindacale compiacente o particolarmente interessata di chiudere in tutta fretta e senza alcun contradditorio la discussione, presenta a parere della Fp Cgil difetti in materia di democrazia partecipativa e di inclusività, oltre a discriminare la sigla sindacale ed i lavoratori da essa rappresentati.

La Segretaria generale valuterà insieme ai legali del Sindacato di ricorrere alle vie legali per comportamento antisindacale e per l’eventuale annullamento degli atti che verranno adottati a seguito della riunione.