Caltabellotta, pronta l’edizione di Olio Folk Fest – Show Cooking 2024

L’Associazione Triokala presenta la nuova edizione di Olio Folk Fest – Show Cooking 2024, un evento che celebra il legame profondo tra territorio, cultura e gusto, mettendo al centro l’olio extravergine d’oliva, simbolo di eccellenza e tradizione mediterranea.

L’appuntamento si terrà il 26-27 dicembre 2024 e il 4-5 gennaio 2025, nella suggestiva cornice di Caltabellotta, trasformando il cuore della città in un palcoscenico di sapori, racconti e spettacoli enogastronomici.

Quest’anno, Olio Folk Fest si distingue per un ricco calendario di eventi, con protagonisti chef che daranno vita a spettacolari show cooking. Gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire ricette innovative ispirate alla cucina tradizionale, dove l’olio extravergine d’oliva sarà il re indiscusso.

Il programma prevede anche:

Laboratori sensoriali per imparare a riconoscere le caratteristiche di un olio di qualità.

Talk e conferenze con esperti del settore agricolo e gastronomico per approfondire la cultura e la sostenibilità dell’olio.

Percorsi di degustazione che accompagneranno il pubblico alla scoperta delle migliori produzioni locali.

Olio Folk Fest non è solo un momento per gli appassionati di cucina, ma un’esperienza per tutta la famiglia. Saranno presenti spazi dedicati ai più piccoli con attività ludico-educative, produttori locali di olio d’oliva presenteranno i loro prodotti, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare direttamente da chi lavora con passione per mantenere alta la qualità. Organizzato dall’Associazione Triokala, l’evento punta a valorizzare le produzioni locali e sensibilizzare il pubblico sull’importanza di un’alimentazione sana e consapevole, nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni.

“L’Olio Folk Fest non è solo un evento gastronomico, ma un modo per raccontare la nostra storia e le nostre radici attraverso il gusto e la cultura”, afferma Santi Russo, presidente dell’Associazione Triokala.