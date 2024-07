Cammarata, al via la “Settimana della Cultura”: il cartellone degli eventi 

Cammarata anche quest’anno riapre il suo territorio alla “Settimana della cultura” dal 26 luglio al 4 agosto 2024 attraverso spettacoli, performance, musica, letteratura, “stelle”, eventi che si realizzeranno in tutto il suo centro storico. Il Sindaco Giuseppe Mangiapane e l’Amministrazione Comunale promuovono una varietà di attività che possono offrire adesione emotiva e intellettuale e ludica ai suoi cittadini ma ovviamente a tutti coloro che vorranno seguirci in quei giorni.

“Donna, Sicilia e dintorni”: questo il nostro titolo che privilegia il femminile, l’immortale cultura arcaica della nostra mitologia e delle tradizioni, il territorio per una sua concreta riqualificazione ma, soprattutto, un’attenzione ai cittadini, ai giovani che ancora credono nelle nostre risorse, ai meno giovani che vogliamo incontrare nelle piazze. Presentato il cartellone degli eventi che si svolgeranno durante la Settimana della Cultura dal 26 luglio al 4 agosto 2024. Sono numerosi gli appuntamenti previsti in programma: rappresentazioni teatrali, quest’anno anche itinerante, estemporanea di pittura, laboratori per bambini e adulti, mostra fotografica e di pittura, spettacoli di danza, degustazioni , incontri con scrittori e scrittici e parecchi momenti musicali. Gli eventi saranno tutti ad ingresso libero.

Tutti gli eventi del cartellone sono a cura della direzione artistica di Patrizia D’Antona per l’ambito teatro, musica e danza; e della direzione artistica di Bonfanti Carlos per l’ambito arti visive, grafiche e pittura. ” Ci aspettiamo un pubblico numeroso e vario come è naturale che avvenga per una manifestazione di questa portata – dichiara il sindaco – questo ev ento – prosegue – per noi è uno sforzo importante, ma come Amministrazione siamo fermamente convinti che la cultura sia il mezzo più importante ed efficace per promuovere il nostro territorio”