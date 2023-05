Canicattì, dal 19 al 21 maggio la prima edizione del Carnevale estivo 

La prima edizione del Carnevale estivo di Canicattì è realtà. La manifestazione, organizzata dall’associazione “Comitato Piazza Dante”, prenderà il via venerdì 19 maggio e proseguirà per tutto il weekend fino all’atto conclusivo di domenica 21 maggio. Sabato 20 maggio, invece, è in programma l’unico evento a pagamento: il concerto degli Shakalab e di Boro Boro in Piazza Dante.

La kermesse sarà caratterizzata dai carri allegorici di Viareggio, oltre quaranta maschere provenienti da Misterbianco e tanta musica. Un segnale forte e importante che il comitato organizzatore ha voluto lanciare alla città e all’intero territorio regionale. Una prima edizione che sta già facendo registrare buoni numeri stando alle prenotazioni di hotel, B&B e strutture ricettive della zona che sono praticamente soldout.