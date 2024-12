Chocomodica 2024, presentata la  nuova barretta aromatizzata dal melone Mundial di Licata

Il cioccolato di Modica si arricchisce di una novità deliziosa: il 7 dicembre 2024, in occasione della celebre manifestazione Chocomodica, presso la Fondazione Grimaldi è stata presentata la nuova barretta di cioccolato all’aroma di melone Mundial di Licata. Questo prodotto innovativo promette di conquistare i palati degli appassionati e di introdurre una fresca ventata di originalità nel panorama dolciario modicano.

Abbinare il cioccolato di Modica ad un aroma di frutta come il melone Mundial nasce dall’intento di creare una combinazione equilibrata e rinfrescante. Il melone Mundial, con il suo profumo dolce e la sua freschezza, si sposa perfettamente con la ricchezza e la cremosità del cioccolato, dando vita a un’esperienza gustativa che sorprende e delizia.

Questo connubio è il risultato di un lavoro sinergico tra due figure chiavi all’interno dei due consorzi: Nino Scivoletto, direttore del consorzio tutela del cioccolato e Aurelio Boncoraglio, agronomo di Nunhems-Basf per il consorzio Mundial. Ci si è avvalsi, inoltre, della grande professionalità ed esperienza di Nicola Fulvio di L.R. Flavours & Fragrances industries SPA.

La barretta di cioccolato all’aroma di melone Mundial unisce tradizione e innovazione, un must per tutti gli amanti del cioccolato e per chi desidera scoprire nuove esperienze gustative. In Sicilia la produzione del melone retato Mundial siciliano costituisce una delle voci più importanti della produzione agricola tra l’agrigentino ed il siracusano con oltre 900 ettari coltivati dalle aziende associate al consorzio Mundial con sede a Licata.