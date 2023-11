La Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento presenta il “”Christmas Concert”, jazz e melodie natalizie al Teatro Pirandello il 17 dicembre” in programma per domenica 17 dicembre alle ore 18 presso il Teatro Pirandello. L’evento, realizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Stato “Arturo Toscanini” di Ribera, vedrà esibirsi la “Toscanini Big Band”, diretta dal Maestro Giacomo Tantillo, in una straordinaria esecuzione musicale che unisce brani jazzistici e suggestivi arrangiamenti natalizi.

La serata rappresenta un’occasione unica per apprezzare il talento dei giovani e talentuosi studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio, accompagnati da solisti e musicisti d’orchestra, sotto la guida esperta del Maestro Tantillo. Questo evento musicale è un segno tangibile della collaborazione tra la Fondazione Teatro Pirandello di Agrigento e il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, mirata a celebrare le festività natalizie e a rafforzare i legami culturali all’interno della comunità.

Il costo del biglietto per assistere a questa straordinaria performance è di 10 euro. Gli abbonati della stagione teatrale potranno usufruire di uno sconto speciale di 5 euro presentando la tessera di abbonamento presso il botteghino del Teatro Pirandello. I non abbonati possono procedere ad acquistare sulla biglietteria online.

Per l’acquisto dei biglietti e ulteriori informazioni, si prega di contattare il botteghino al numero 0922/590220 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8:30 alle 13:30; Martedì e Giovedì dalle 15:30 alle 18:30) oppure via email all’indirizzo biglietteria@fondazioneteatropirandello.it.