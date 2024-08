Cinema e arti visive ad Agrigento, al via la terza edizione di Kinéma

Dal 19 al 21 agosto al via la terza edizione di Kinéma, la rassegna della Città dei Templi – capitale italiana della cultura 2025, rassegna di cinema e arti visive curata dal regista agrigentino Leandro Picarella.

Una rassegna che unisce in un unico cartellone proiezioni, talk e incontri con la consueta ambizione di riunire in un luogo unico al mondo protagonisti di rilevo internazionale della cultura contemporanea.

“In questa tre giorni approfondiremo il ruolo del cinema come aggregante sociale, specchio di un mondo in continuo mutamento (come ricorda la radice della parola greca “cinema”); racconteremo l’attualità con un lungometraggio premiato a Cannes sulla guerra e contro la guerra e tratteremo vari spaccati del significato della parola inclusione; e poi tanti ospiti, con un particolare omaggio alla carriera – e alla persona – di una figlia della nostra terra”, dichiara il regista Picarella.

La giornata di apertura di questa edizione terza edizione- lunedì 19 agosto – si svolgerà in Piazza Ravanusella; alle ore 20 Aperitivo da Scaro Cafè, a cura di Casa Diodoros, alle ore 21 talk “Verso Agrigento Capitale della Cultura 2025: confronto sul cinema come aggregante sociale tra diverse realtà locali, regionali e nazionali”, con la presenza di Postmodernissimo Perugia, Sicani Cinema Experience, Arci John Belushi, Sciacca Cinema, SudTitles, Efebo D’Oro. Alle ore 22 verranno proiettati una serie di cortometraggi italiani e stranieri (a cura di Qoomoon e Arci John Belushi) che si sono distinti nei festival di tutto il mondo, tra questi: Au revoir, melograno – di Giacomo Pedrotti;De l’amour perdu (Lost Love) – di Lorenzo Quagliozzi;Il mare che muove le cose – di Lorenzo Marinelli An Irish goodbye – Tom Berkeley, Ross White. A conclusione dj set con RadioBeirut.