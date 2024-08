Con “Kokalos” prosegue al Giardino Botanico la Rassegna del Teatro Classico e del Mito

Quarto appuntamento domani sera, venerdì 2 agosto alle ore 21:00 con la Rassegna del Teatro Classico e del Mito, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. In scena “Kokalos”, prodotto dall’associazione Centro Cultura Mediterranea, che propone l’adattamento di uno dei miti costruiti sulla storia più remota della Sicilia, ovvero il mito di Kokalos, il re dei Sicani che accolse Dedalo in fuga da Minosse dal quale era stato condannato a morte. Il mito di Kokalos dà lo spunto a quest’opera, alla quale viene data una chiave di lettura più profonda, rivelando, dietro la smania di vendetta di Minosse, la sua intenzione di invadere il regno dei Sicani. Lo spettacolo, in parte ispirato ad una precedente edizione ma totalmente rinnovato, avrà una scenografia volutamente essenziale con numerosi inserimenti musicali.

L’antica cava all’interno del Giardino Botanico si conferma così sede di spettacoli di grande attrazione, come già evidenziato dal grande successo riscosso dalle prime rappresentazioni e dal positivo riscontro da parte del pubblico e delle stesse compagnie che hanno dato vita alle prime tre opere in scena al Teatro dell’Efebo (“Antigone”, “Sette contro Tebe e “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere”).

Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it. Biglietti disponibili anche al Box Office di Via Imera, tel. 0922-20500 o direttamente al botteghino del Giardino Botanico stesso.