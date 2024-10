Dai prodotti coltivati nella Valle dei Templi nasce il panettone Diodoros

Farine, mandorle, pistacchi e canditi d’arancia arrivano dai terreni del Parco archeologico affidati negli anni agli agricoltori. A produrlo è l’azienda Bonfissuto. Un panettone buono, prodotto da mani esperte e con ingredienti di qualità che sono frutto di una storia di tutela e valorizzazione di un territorio unico al mondo. Sarà questo il Panettone Diodoros, realizzato in soli 500 pezzi dall’azienda Bonfissuto, uno dei grandi nomi dei lievitati in provincia di Agrigento e in Sicilia, con prodotti tutti provenienti da aree all’interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e contenuti nel “paniere” del progetto Diodoros

“E’ per noi un grande piacere presentare questo prodotto che arricchisce il paniere Diodoros e rappresenta un nuovo tassello di un progetto di riqualificazione del paesaggio che portiamo avanti da ormai 10 anni – spiega il direttore del Parco Roberto Sciarratta -. Alla base c’è la filosofia del progetto Diodoros: aziende che condividono l’obiettivo di fondere il progetto culturale della Valle alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche”. “Per me si tratta di un sogno che si avvera – spiega Giulio Bonfissuto-. Con mio fratello Vincenzo, venuto a mancare poche settimane fa,avevamo immaginato un ‘Dolce della Valle’ e occupandoci di lievitati avevamo pensato proprio a un panettone. Devo ringraziare il direttore Roberto Sciarratta per essere stato promotore di questa iniziativa che avrà senza dubbio un importante risalto. Ho ovviamente testato un panettone ed è straordinario anche grazie ai prodotti di altissima qualità utilizzati”. Dai terreni coltivati nel contesto del progetto Diodoros, appunto,arriveranno i canditi di Arancia, a farina di grano antico Maiorca oltre ovviamente le mandorle e i pistacchi. Dal prossimo anno il panettone conterrà anche uva passa prodotta nella Valle: le piante sono state messe a dimora poche settimane fa nei pressi di Casa Barbadoro, oggi divenuta “Casa Diodoros”, che non è più soltanto il quartier generale del progetto omonimo, ma è un luogo che identifica l’unione tra enogastronomia e Valle dei Templi – spiega Fabio Gulotta -. Il buon cibo diventa destinazione turistica: decina di tour operator hanno prenotato per il2025 per conoscere questo luogo e le esperienze che si possono realizzare e manifestano quotidianamente grande interesse per il progetto Diodoros”. Il panettone, così come tutti i prodotti del paniere, saranno disponibili sul sito on line www.diodoros.