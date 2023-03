“Dantedì”, Agrigento celebra Dante e la Costituzione italiana

Venerdì 24 marzo 2023 alle ore 16.00 presso la Sala Convegni del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento in occasione della Giornata Dantedì 2023 si terrà un incontro relativo al 75° anniversario della Costituzione Italiana intitolato “Dante e la Costituzione”.

Dopo i Saluti di rito del Sig. Sindaco Dott. Francesco Miccichè, del, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici di Agrigento Dott. Santo Pitruzzella e della Presidente del Comitato di Agrigento della Società Dante Alighieri Dott.ssa Enza Ierna interverrà il Presidente del Consorzio On. Dott. Antonino Mangiacavallo sul Tema “Fatti non foste a viver come bruti”. Seguiranno gli interventi dell’Avvocatessa Vincenza Gaziano Presidente degli Ordine degli Avvocati di Agrigento sul tema “Le pari Opportunità nella Costituzione”, dell’Avvocato Giovanni Tesè Storico e studioso con un intervento intitolato”La Costituzione Repubblicana” un Patrimonio da tutelare e difendere” e il Dott. Antonio Liotta Editore e Studioso che si intratterrà su “La Costituzione e il Diritto alla Salute”.Coordinerà il pomeriggio il Prof.Enzo Alessi;Sono previsti interventi musicali a cura degli Studenti del Liceo Musicale “Empedocle” e gli interventi artistici di Enzo Argento, Liliana Arrigo e Giuseppina Mira.