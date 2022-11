È uscito “Suspira, un bacio sospeso”, nuovo libro di Milena Bonvissuto

E’ uscito “Suspira, Un bacio sospeso“ il quarto romanzo della scrittrice agrigentina Milena Bonvissuto, originaria di Licata, con la casa editrice BookSprint Edizioni . Un “erotic romance”, ambientato nel 1930, quasi psicologico, non ci sono antagonisti, ma sono tutti protagonisti di strani eventi nei quali fili invisibili si tengono legati da un segreto che, in quegli anni, poteva essere pagato solo con una condanna perché considerato diverso. Sensualità, passione e segreti ruotano intorno alla scrittrice Ania che alla fine dà vita all’altra lei. Un romanzo che inizia con una seduta psicologica, dà vita a un vortice dove anche il lettore può essere risucchiato all’interno della trama.

Sinossi

A volte si vuole sfuggire a vite inquadrate ma accade che più fuggi più la vita si ingarbuglia, perché si possono prendere scelte sbagliate fatte in un secondo e stravolgerti completamente l’esistenza per un intero percorso. Però accade che in un tragitto fatto di intrighi, amori e segreti, scopri che è dentro di te e che regna dormiente carattere e soprattutto passione. Una passione travolgente ricca di desiderio carnale e spirituale, perché quando si allineano testa, anima e corpo non esistono regole ma un groviglio quasi sadico di sentimenti racchiusi in un’unica parola “Suspira”. IL titolo nasce dall’idea di un bacio alla francese carico di sessualità dove il respiro affannoso diventa fame di altro