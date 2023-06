Festa della Musica, il conservatorio Toscanini di Ribera ad Alghero, Sciacca e Palermo

Oltre cinquanta musicisti, docenti e studenti del Conservatorio di Musica di Stato Arturo Toscanini, saranno impegnati il 21 giugno 2023 per celebrare la 29° Festa della Musica con eventi speciali in tre città con partners prestigiosi e ad ingresso libero.

Ad Alghero dal 18 al 21 giugno, alcuni studenti del dipartimento jazz saranno impegnati in un laboratorio di produzione insieme ai colleghi del Conservatorio di Sassari per preparare il Concerto Speciale del 21 giugno che andrà in diretta su RAI Play alle ore 21,00 e vedrà protagonista la Big Band Jazz congiunta dei due Conservatori diretta dai Maestri Giacomo Tantillo e Gavino Mele, sullo stesso palco del Testimonial Nazionale Enrico Rava. Il progetto sarà presentato in Conferenza stampa a Roma il 13 giugno organizzata da AIPFM (associazione italiana per la Festa della Musica) presso la sede del MIC alla presenza del Ministro e di tutti i partners istituzionali, tra cui la Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, RAI, SIAE.

A Sciacca (AG) in Borgo Stazzone alle ore 21 l’Orchestra Jazz e Pop del Conservatorio Arturo Toscanini diretta dal M° Alberto Maniaci vedrà protagonisti gli studenti neo laureati del dipartimento di Nuovi Linguaggi Musicali con i migliori progetti di laurea e migliori esecutori dell’ultima sessione accademica con la collaborazione dei docenti Ernesto Marciante e Sergio Calì. Il Concerto è patrocinato dal Comune di Sciacca e organizzato in collaborazione con Skenè Academy e alcuni sponsor locali che sostengono la pregevole iniziativa culturale.

Contemporaneamente a Palermo la “Festa della Musica Decolla” in collaborazione con l’aeroporto internazionale Falcone – Borsellino dove, dalle ore 11, nell’area partenze/arrivi si esibiranno i giovani talenti dei dipartimenti classici del Conservatorio con musiche per pianoforte ed ensemble cameristici di L.V. Beethoven, F. Mendelssohn, F. Schubert, F. Chopin, F. Liszt, J. Brahms, M. Ravel.