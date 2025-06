Festival del Mare e del Gusto, nuovo appuntamento a Porto Empedocle con Giuseppe Milici Trio

Una platea gremita, all’ombra del Tempio E del Parco archeologico di Selinunte, ha assistito e apprezzato al primo dei 10 spettacoli organizzati dal Galp Flag “Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, nell’ambito della seconda edizione del Festival del Mare e del Gusto, che promuove il pescato nella costa compresa tra Campobello di Mazara e Porto Empedocle.

Ad esibirsi, in uno splendido e appassionato tributo alla canzone partenopea, sono stati il pianista Danilo Rea e il cantante Peppe Servillo, protagonisti del concerto intitolato “Napoli e Jazz”. Sono stati numerosi gli applausi tributati ai due artisti, che hanno reinterpretato, esaltandoli, alcuni dei brani più iconici della tradizione musicale napoletana.

ll prossimo appuntamento con gli spettacoli del “Festival del Mare e del Gusto” è in programma sabato 21 giugno nella Torre Carlo V di Porto Empedocle. Ad esibirsi sarà Giuseppe Milici, che in Trio proporrà il concerto dal titolo “I Sud del mondo”, un progetto musicale che racconta le culture del Sud in musica, traendo spunto dalle colonne sonore che caratterizzano questi territori, rievocandone similitudini e differenze. Nasce così un intreccio culturale di due paesi, Brasile e Argentina, a confronto con la nostra Sicilia. Si parte dal tango per un viaggio che spinge verso altre terre, incontrando atmosfere e sonorità di altri sud del mondo. Nel tango ci sono sentimenti, pene d’amore, esperienze nostalgiche di vita quotidiana che si dipanano tra le note fino a raggiungere le armonie siciliane, la bossa nova brasiliana e le stesse composizioni di Milici, che da anni racconta la Sicilia in giro per il mondo. In quseto straordinario viaggio musicale, l’armonica di Giuseppe Milici sarà accompagnata dalla voce di Anita Vitale e dalla fisarmonica di Roberto Gervasi.