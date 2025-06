Sciacca, nuove giare di ceramiche per abbellire la via Roma

Ritorna al suo originario splendore artistico la via Roma, di Sciacca, la via delle giare di ceramica, la centralissima strada del centro storico della città che conduce da una parte all’ingresso principale dell’antico palazzo comunale e dall’altro alla piazza Angelo Scandaliato.

Dopo l’atto vandalico dello scorso anno, con la distruzione di diversi manufatti, oggi quella ferita è stata ripristinata. L’Amministrazione comunale ha fatto collocare nuove giare, inserendo anche le cinque giare donate da associazioni locali.

Questa mattina l’inaugurazione alla presenza del sindaco Fabio Termine, degli assessori alla Ceramica Francesco Dimino e all’Arredo urbano Agnese Sinagra e dei presidenti e soci delle associazioni che hanno donato cinque manufatti: la presidente della Inner Wheel Annalisa Alongi, la presidente dell’associazione Strutture Turistiche di Sciacca Centro Santina Matalone, il presidente dell’associazione Sciacca Turismo Ezio Bono, il presidente del Museo Diffuso dei 5 Sensi Tony Russo e il presidente della Pro Loco Sciacca Terme Antonio DI Marca.

L’Amministrazione comunale ha espresso gratitudine alle realtà associative per la loro grande sensibilità, perché dopo quanto accaduto, dopo il grave danneggiamento di ottobre, si sono subito messe in moto con i propri associati e volontari per ripristinare la bellezza deturpata della via Roma.

Le giare sono opera dei maestri ceramisti di Sciacca che si sono ispirati alla storia, alle tradizioni, alle leggende, ai riti sacri, all’arte, ai personaggi storici, alle attrazioni, alle bellezze di Sciacca. L’inaugurazione, ricordiamo, è avvenuta a gennaio del 2024.

C’è ancora un progetto in corso: i cocci delle vasi dell’atto vandalico sono stati consegnati alla Casa circondariale di Sciacca per un progetto di restituzione alla comunità.