Fondazione Orestiadi, tra Gibellina e Agrigento forte sinergia

“La Fondazione Orestiadi si prepara al 2026, l’anno in cui Gibellina sarà Capitale italiana dell’arte contemporanea. E lo farà, già nei prossimi mesi, proponendo, tra l’altro, ad Agrigento, Capitale della cultura italiana nel 2025, alcune iniziative comuni. Il rapporto tra le due città dovrebbe farsi stretto, per poi arrivare a quello che sarà un ‘passaggio di testimone’ tra capitali”. Lo dichiara Calogero Pumilia, presidente della Fondazione Orestiadi.

“Il rapporto tra la nostra Fondazione e la città di Agrigento – aggiunge – è già in atto. Proprio nella città dei Templi da alcuni mesi, in una sede prestigiosa, svolgiamo continue attività e siamo divenuti così un essenziale punto di riferimento culturale in collaborazione con l’Ente parco. A favorire questo ‘dialogo’, poi, sarà sicuramente la figura di Roberto Albergoni, ideatore, per Gibellina, del progetto vincente ‘Portami il futuro’ e attuale direttore generale – conclude Pumilia – della Fondazione ‘Agrigento capitale della cultura’”.