Gastronomia, il pizzaiolo Gianluca Acquino protagonista al Sigep di Rimini

Rimini, una delle capitali italiane della gastronomia e del turismo, ha ospitato il SIGEP, il Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè. Questo evento, che attira ogni anno professionisti e appassionati da tutto il mondo, ha visto tra i protagonisti il pizzaiolo Gianluca Aquino, titolare di Zefiro food & beverage a Porto Palo di Menfi e affiliato all’associazione di pizzaioli APW che ha conquistato il terzo posto al Campionato Mondiale della Pizza al Sigep di Rimini nella categoria Pizza Freestyle e in quella su Pizza & Vino.

In particolare in quest’ultima ha presentato una pizza bianca realizzata con una farina integrale di farro monococco biologica siciliana e condita con la vastedda del Belìce del Caseificio Interrante, rosmarino, foglie del broccoletto ripassate, capuliato di pomodoro siccagno secco, terra di nocellara del Belice e l’olio dell’azienda Casa Rossa di Giusy Buscemi. Presente anche il sommelier e giornalista Salvo Ognibene che ha proposto in abbinamento l’Alastro di Planeta, un vino di Menfi realizzato con le uve autoctone di Grecanico e una piccola aggiunta dell’internazionale Sauvignon Blanc.