“Gente mia”, grande successo per la mostra fotografica di Gianfranco Jannuzzo

Straordinario successo per l’inaugurazione di “Gente Mia”, la mostra fotografica di Gianfranco Jannuzzo curata da Beniamino Biondi presso la Fondazione Orestiadi (Le Fabbriche) di Agrigento. Tutto il mondo culturale della città si è stretto intorno all’attore, insieme a tantissimi amici e cittadini, per un evento che ha segnato una tappa importante per Agrigento dimostrando ancora di più e meglio il ruolo centrale che Le Fabbriche hanno assunto per la vita culturale della città.

Di fronte a un pubblico numerosissimo la mostra è stata introdotta dai saluti istituzionali e da un intervento del curatore e dello stesso Jannuzzo, che ha spiegato il senso di questa iniziativa raccontando il suo lungo percorso come fotografo. Subito dopo sono state aperte le porte della sala consentendo di visitare la mostra seguendo un preciso percorso che parte dal testo critico di Beniamino Biondi fino al racconto dei volti che la pellicola ha ritratto in lunghi anni di esercizio, collocando sullo spazio teatrale delle Fabbriche tutte le immagini proveniente dal mondo del teatro e dello spettacolo, con un intenso ritratto del Presidente della Repubblica e un omaggio a Franco Fasulo. Durante la serata ha fatto una visita l’attore Nino Bellomo, anche lui presente in una bellissima foto che ne celebra la presenza culturale e il ruolo quale decano degli attori agrigentini.

La mostra ha ricevuto immediato apprezzamento da parte dei presenti che per molte ore hanno frequentato lo spazio, ricevendo anche una importante attenzione critica e un interesse del pubblico più qualificato. Un aperitivo con brindisi ha segnato la fine della manifestazione.

“Desidero ringraziare i miei Concittadini – ha dichiarato Gianfranco Jannuzzo – che hanno con il loro enorme affetto decretato il grande successo dalla mostra “Gente mia” . Condivido questa gioia con Beniamino Biondi curatore ed autore del testo critico che presenta le immagini, di Angelo Pitrone che ci ha garantito la Sua rigorosissima consulenza tecnica, dell’onorevole Calogero Pumilia che ha promosso con l’arch. Roberto Sciarratta la manifestazione. Delle 78 foto esposte soltanto una decina sono contenute nell’omonimo libro (arrivato alla terza ristampa e anch’esso a disposizione dei visitatori che vorranno acquistarlo). Per la quasi totalità si tratta dunque di foto inedite e di una sezione dedicata ad alcuni miei maestri di Teatro. Inoltre due monitor proiettano di continuo altre 300 scatti realizzati in questi anni. Grazie infinite.”

La mostra sarà visitabile fino all’8 novembre, tutti i giorni, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 nei locali di Via San Francesco, 1 (Agrigento).