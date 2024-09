Giornata della Pace, iniziativa dell’associazione Paideia a Sciacca   

Fratellanza, solidarietà, inclusione. Sono tra i valori che hanno caratterizzato l’iniziativa organizzata dall’associazione Paideia in collaborazione con il Comune di Sciacca. Una manifestazione si è svolta nella Villa comunale Ignazio Scaturro, lo scorso sabato sera, 21 settembre, in occasione della Giornata internazionale della Pace, istituita dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di rafforzare la volontà di pace tra le nazioni e i popoli. Presenti l’assessora alla Famiglia e alle Politiche Sociali Agnese Sinagra e l’assessore alla Disabilità Francesco Dimino, rappresentanti dell’associazione di volontariato Paideia, cittadini di Sciacca e di altri paesi.

Nel corso dell’incontro, si sono svolte attività e ci sono stati momenti di riflessione sull’importanza della giornata in un contesto internazionale caratterizzato da sanguinosi conflitti che al momento non danno segnali di imminenti conclusioni e che si riverberano da qualche anno anche sulle nostre comunità. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di sensibilizzare tutti sulla necessità di alimentare dal basso la speranza per una pacifica risoluzione delle guerre in corso, di realizzare l’unione fra le diverse nazionalità, di abbattere anche in casa nostra i muri del pregiudizio per stare tutti insieme e fare comunità.

“Una ricorrenza – dice l’assessora Agnese Sinagra – alla quale abbiamo dato valore, significato, con l’incontro tra diverse nazionalità, la sentita partecipazione e l’espressione forte di una volontà e di un bisogno di pace e di solidarietà tra i popoli. Le guerre – e la nostra storia è lì ad ammonirci ogni giorno – portano solo distruzione e morte. La pace è vita, collaborazione, sviluppo, futuro”.