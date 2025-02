Gli atleti akragantini che parteciparono alle Olimpiadi, laboratorio per bambini al Museo Griffo

Ma lo sapevate che Akragas fu terra di grandi olimpionici? Nel mondo antico la città era veramente uno dei centri più importanti del Mediterraneo, e non solo: Empedocle, nonno e omonimo del celebre filosofo aristocratico agrigentino, vinse nel 496 avanti Cristo a Olimpia, la corsa delle quadrighe. Partendo dalla sua figura e guardando ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura e alla potenza dell’antica Akragas, il Museo archeologico Pietro Griffo ospita una visita-laboratorio condotta da CoopCulture per i più piccoli (tra 6 e 12 anni), domenica pomeriggio – 16 febbraio – alle 16. Scopriremo così il significato e l’importanza delle Olimpiadi nel mondo antico. E capiremo come si svolgeva la corsa delle quadrighe che campeggiano anche su alcuni dei reperti nelle bacheche del Griffo: era questa la gara di apertura dei Giochi, “riservata” a sovrani e nobili, con il pubblico che seguiva dagli spalti. Dopo questo percorso nel Museo, i bambini raggiungeranno l’aula didattica per un laboratorio e gioco creativo con i cartoncini. Contributo: 5 euro.

VALLE DEI TEMPLI

Per gli adulti, domenica alle 15.30, sono disponibili le visite guidate “Valle senza segreti”; e all’itinerario abituale nella Valle dei Templi si aggiunge anche l’esperienza dei percorsi sotterranei (sabato e domenica alle 10.30 e alle 11.45), scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane.