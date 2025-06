“Gruppo del gusto”, la Valle del Belice incontra la stampa estera

La Valle del Belìce protagonista della 21° edizione del Premio Gruppo del Gusto della Stampa Estera Italia. Oltre cento giornalisti provenienti da tutto il mondo, specializzati in cultura, enogastronomia, turismo e made in Italy, si danno appuntamento in Sicilia, per celebrare l’edizione 2025.

A promuovere l’iniziativa è il Gal Valle del Belìce con il Gruppo del Gusto dell’Associazione della Stampa Estera in Italia, in collaborazione con il Comune di Gibellina e si inserisce nell’Evento “Si dìce Belìce: La Valle incontra la Stampa Estera”. Un’occasione di straordinaria visibilità internazionale per il territorio, frutto della collaborazione avviata in occasione della presentazione a Roma del progetto Civabe – Cibo della Valle del Belìce, finanziato dal Gal. Palcoscenico della cerimonia del Premio Gruppo del Gusto della Stampa Estera in Italia sarà Gibellina, Capitale italiana dell’Arte Contemporanea per l’anno 2026. Sabato 28 giugno, alle ore 18:00, all’interno della Sala Agorà del Comune, i giornalisti che fanno parte del Gruppo del Gusto premieranno cinque realtà provenienti da tutta Italia. Anche in questo caso, la Sicilia e la Valle del Belìce saranno protagoniste.

Nella categoria Produzione, sarà premiata l’Azienda “Anima Ligure” di Ameglia, in provincia di La Spezia; per la categoria Consorzio, è stato votato il Consorzio per la Tutela della Vastedda della Valle del Belice; Michele Scognamiglio, biochimico e nutrizionista clinico napoletano, ha convinto i giornalisti del Gruppo del Gusto per la categoria Divulgatore; per la categoria Azienda Storica in gestione familiare da oltre 100 anni, “Majore”, ristorante dal 1896 della famiglia Laterra, a Chiaramonte Gulfi. Il Premio Speciale della Giuria va a Silvia Pollèri del Ristorante “InGalera”, per dare una seconda opportunità, ma anche lavoro e dignità, ad un gruppo di detenuti del carcere di Bollate a Milano. Il Gruppo del Gusto è formato da corrispondenti che fanno parte della Associazione della Stampa Estera in Italia che raccontano l’Italia nei loro paesi in tutto il mondo con le loro notizie e reportage sulla vita sociale, economica e politica, ma anche sulla tradizione enogastronomica e agroalimentare italiana.

“È con profondo orgoglio e immensa gratitudine che accogliamo nella nostra amata Valle del Belìce e, in particolare, a Gibellina – Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026 – la 21° edizione del prestigioso Premio Gruppo del Gusto della Stampa Estera Italia – dice il presidente del Gal Valle del Belice e sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera -. La presenza di tanti giornalisti internazionali, veri e propri ambasciatori del Made in Italy rappresenta un’occasione di straordinaria visibilità per il nostro territorio”. “E’ un immenso onore vedere la nostra Sicilia e la Valle del Belìce protagoniste, con il riconoscimento al Consorzio per la Tutela della Vastedda della Valle del Belice – aggiunge il direttore del Gal Valle del Belice, Alessandro La Grassa -. Questo premio è un tributo al lavoro instancabile dei nostri produttori e alla qualità ineguagliabile dei nostri prodotti”.