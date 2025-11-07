Controlli della Guardia di Finanza, scoperti 9 lavoratori in nero

Sono 9 i lavoratori in nero scoperti durante i controlli, effettuati dalla Guardia di Finanza, di tre attività economiche marsalesi. I lavoratori erano camerieri e addetti alle vendite, ma il loro rapporto di lavoro non era mai stato comunicato dal datore di lavoro al centro per l’impiego. 4 di questi lavoratori facevano parte di nuclei famigliari che percepivano l’assegno di inclusione, mentre uno di loro percepiva la Naspi, Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.