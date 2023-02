I Modà in concerto al Teatro Valle dei Templi

A poche settimane dalla partenza del primo tour teatrale dei MODA’, che vedrà il gruppo nuovamente sui palchi dopo aver presentando “Lasciami” alla 73° edizione del Festival di Sanremo, la band capitanata da Kekko Silvestre il 6 Giugno saranno ad Agrigento per il primo concerto al Teatro Valle dei Templi.

Il Modà & Orchestra – 20 anni di grandi successi 10 anni di Gioia offrirà al gruppo di ‘Viva i romantici’ di suonare in una versione del tutto inedita tutte le hit della propria carriera sfruttando suoni completamente nuovi ed inediti per la formazione oltre che per lo stesso pubblico.

I biglietti saranno disponibili in prevendita già oggi a partire dalle ore 16.00 su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets): con i posti migliori, un risparmio sulle transazioni e la possibilità di utilizzare la carta docente, 18App e di rivendere il proprio biglietto.

Le prevendite sono disponibili anche nei circuiti abituali, on line e punti vendita.