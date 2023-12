“I Venerdì Jazz”, domani Simona Trentacoste Quintet al Palacongressi

Domani, sabato 9 Dicembre, secondo appuntamento con “I Venerdì Jazz al Palacongressi” con “Simona Trentacoste Quintet” in “Lentamente”. Il concerto ad ingresso gratuito si terrą nella sala Zeus del Palacongressi del Villaggio Mosè, con inizio alle ore 19.30. “Lentamente” è un progetto musicale che coinvolge Simona Trentacoste alla voce, Giovanni Conte al pianoforte, Diego Tarantino al basso elettrico, Luca Trentacoste alla batteria e Carla Restivo al sax alto e soprano.

La loro collaborazione, prima sporadica, ha inizio durante gli anni di studio in conservatorio si intensifica in occasione di svariati festival jazz del panorama siciliano in cui il gruppo si distingue per la forte personalitą musicale con cui riarrangia standard della tradizione jazz. Simona Trentacoste, nata a Palermo il 5 novembre del 1984, è figlia d’arte. Manifesta una propensione per la musica da subito e la varietą di ascolti dai quali ha attinto oggi fanno di lei una musicista eclettica. Si forma al conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo, oggi “Alessandro Scarlatti”, nella classe di canto jazz del maestro Gaetano Riccobono, si specializza poi al Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani.