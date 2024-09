“Icaro, il pensiero in movimento” di Marco Savatteri chiuderà la stagione al Teatro dell’Efebo

Si chiuderà domenica prossima 15 settembre, con inizio alle ore 21, il cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo al Giardino Botanico organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. In scena lo spettacolo “Icaro, il pensiero in movimento” scritto e diretto da Marco Savatteri sul mito di Icaro, adattato alle sfide sempre più ardite dell’uomo contemporaneo alla Natura, calato nella realtà di un pianeta ormai prossimo alla consunzione e allo sfinimento (“L’uomo continua a provare, a voler volare sopra le cose, sopra il sole. E le invenzioni continuano a sfidare la natura e si alzano labirinti e poi ali per scappare”).

Lo spettacolo è un atto unico con band dal vivo, danza, canto, momenti corali, quadri di musical divertenti e spietati, scene multimediali e coreografie acrobatiche.

Di alto livello il cast, con Rinaldo Clementi (La voce del Mito), Giancarlo Latina (Icaro Contemporaneo), Salvatore Rancatore (Il folle con la lanterna), Toti Maria Geraci (Icaro) e l’Ensemble di artisti della Savatteri Produzioni con Gioele Incandela, Giovanni Geraci, Giuseppe Condello, Michele Iuliano, Omar Barole, Andrea Lo Piccolo, Giulia Marciante, Ilaria Conte, Federica Lo Cascio, Aurora Catalano, Martina Di Caro, Sharon Costanza, Chiara Sardo, Chiara Scalici, Albachiara Borrelli. Nello spettacolo anche Alessandra Salerno e la band di Antonio Zarcone, il DuoFire Acrobats e le danzatrici di Silvana Tabbone nel ruolo dei cigni bianchi.

Una serata da non perdere, degna conclusione dell’ottima stagione d’esordio dell’iniziativa voluta dalla ex Provincia Regionale di Agrigento che ha riscosso un grande successo di pubblico in tutti gli spettacoli delle Rassegne proposte (Teatro Classico e del Mito, Teatro d’Autore e Musica).