Il poeta licatese Lorenzo Peritore ritira a Racalmuto il Premio Speciale per “Ninna nanna”

Ancora un prestigioso Premio per il poeta licatese Lorenzo Peritore. Lo scorso sabato 12 novembre 2022 ha ritirato a Racalmuto nel corso di una toccante cerimonia di premiazione nella splendida Chiesa della Madonna della Rocca. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Un sogno per domani…” presieduta da Nicolò Macaluso. Si tratta del concorso giunto alla XVesima edizione “Una poesia per la pace”. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso sabato 12 novembre 2022. Lorenzo Peritore ha ritirato un Premio Speciale in memoria del Poeta Totò Sciortino, di Favara, venuto a mancare alcuni anni fa. Il premio è stato consegnato da uno dei figli presenti ala cerimonia di premiazione.

Lorenzo Peritore è ormai molto noto in Sicilia per la sua presenza in eventi culturali, non soltanto nella sua città natale Licata, dove è stato ospite fisso degli eventi “Autori in Piazzetta” e “LicatAutori”, ma anche nelle scuole dove viene invitato per far conoscere il dialetto siciliano ai più piccoli. Costante la sua presenza anche come docente al CUSCA, il Centro Universitario Socio Culturale Adulti di Licata, dove tiene delle lezioni durante l’anno accademico. I suoi componimenti sono pieni d’amore ma sono anche di denuncia verso il malcostume. Lorenzo Peritore ha una dote innata per la recitazione, passione che ha coltivato a più riprese nella sua vita, ma anche una grandissima dote quelle di saper essere molto ironico anche nella scrittura narrando storie e personaggi capaci di suscitare risate. Un premio meritato dunque per un licatese che ha saputo abbinare la passione per la poesia, il teatro e la cultura in genere con l’amore per la sua città Licata e per la Sicilia. E’ stato collaboratore anche del quindicinale “La Campana” e del mensile La Vedetta. E ‘ stato anche opinionista in trasmissioni televisive. Sta lavorando al suo terzo libro di poesia che potrebbe vedere la luce il prossimo anno. Questo il testo della poesia con cui ha vinto questo prestigioso premio.