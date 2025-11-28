Cultura

Il Vedovo conquista Agrigento, applausi per Massimo Ghini e Galatea Ranzi

Il pubblico del Pirandello applaude Massimo Ghini e Galatea Ranzi per la prima de Il Vedovo ad Agrigento.

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Una commedia brillante che, al termine della rappresentazione, gli spettatori hanno commentato ai nostri microfoni, raccontando emozioni, impressioni e il piacere di ritrovare sul palco un grande classico reinterpretato con stile e intelligenza.

A rendere la serata ancora più speciale è stata la performance stessa: sul palco Massimo Ghini e Galatea Ranzi, protagonisti impeccabili, affiancati dal figlio di Ghini, Daniele Ghini. Un trio che ha portato energia, ritmo e una complicità scenica capace di conquistare la platea. Un omaggio raffinato al cinema di Dino Risi, tra satira, ironia e una regia fedele al film. Si replica oggi pomeriggio alle 17,30. 

