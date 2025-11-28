Allestisce officina abusiva dove spaccia cocaina e hashish: arrestato

I Carabinieri delle Stazione di Marinella e Castelvetrano hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della compagnia di Castelvetrano con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, a seguito di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, infatti hanno rinvenuto: 3 panetti di hashish del peso totale di 280 grammi; 47 grammi di cocaina; 55 grammi di marijuana; la somma contante di 2680€, ritenuti introiti illeciti derivanti dell’attività di spaccio; bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Nel corso dell’operazione inoltre, il 47enne, è stato altresì deferito in stato di libertà alla competente A.G., per esercizio abusivo della professione, occupazione di suolo pubblico, scarico di acque reflue senza autorizzazioni e gestione illecita di rifiuti, in quanto aveva adibito una pertinenza della sua abitazione ad officina meccanica, dove svolgeva abusivamente quella professione occupando la pubblica via con mezzi in riparazione e carcasse di motoveicoli guasti, nonché smaltendo rifiuti, liquami e residui dell’attività in violazione delle normative di settore. Dopo l’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.