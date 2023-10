In libreria “Trame del ’27”, il nuovo romanzo di Jim Tatano

In libreria e negli store online dal 20 ottobre il nuovo romanzo di Edizioni Kalós, Trame del ’27, scritto dallo scrittore e giornalista Jim Tatano.Un omaggio divertente alla Sicilia, a Sciacca, ad Agrigento e Pirandello.

Il dottore Salvatore Costa, il protagonista, ha preso la sua decisione: deve lasciare la Liguria. È per fuggire da quel maledetto e dispettoso Cupido che lo perseguita, condannandolo a una vita da reietto, che si ritrova quindi in Sicilia, precisamente a Sciacca. Qui proverà a dimenticare la sua condizione – una vera e propria maledizione – buttandosi anima e corpo nella sua professione di medico e lasciandosi coinvolgere, pur nella riservatezza che lo contraddistingue, dalle trame che si dipanano in questo 1927.

Equivoci, tabù, pregiudizi, farse tratteggiano nelle pagine del libro – dense di ironia e leggerezza – vizi e virtù di un luogo reso simbolo di tutta una terra e di tutto un periodo.

Il paese diviene così un palcoscenico su cui si esibiscono i personaggi di una vera e propria commedia municipale, maschere e ruoli che accompagneranno il protagonista

nella sua nuova vita.

“Questo romanzo è una satira nata da un racconto precedente intitolato Il Cambio – spiega l’autore Jim Tatano – e da lì ho sviluppato una storia ambientata tra Sciacca e Agrigento nell’anno 1927 che mostra nella loro reale natura i vizi e le virtù, i pregiudizi e le condizioni reali di un intero popolo utilizzando il punto di vista del protagonista, una figura giunta dal Nord che porta con sé punti di vista mentali e culturali diversi dal contesto che lo accoglie. Non mancheranno incontri illustri e altri di natura più umile.Trame del ‘27, è anche un romanzo molto divertente, leggero, spensierato che riesce anche a dare motivi di riflessioni ancora attuali”.