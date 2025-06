“Intrecci a cielo aperto”: Sciacca celebra la Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico

In occasione della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico, l’associazione culturale Sciacca Experience APS, in collaborazione con il gruppo di uncinettiste “Carizzi d’amuri – Sciacca”, organizza l’evento “Intrecci a cielo aperto”, che si terrà giovedì 12 giugno 2025, dalle ore 17:00 alle 21:00, nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Sciacca.

L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale di valorizzazione delle arti manuali e ha come obiettivo la promozione del lavoro a maglia e all’uncinetto come strumento di socializzazione, espressione creativa e riscoperta delle tradizioni artigianali. Attraverso questa giornata, l’associazione Sciacca Experience APS intende far conoscere non solo le proprie attività e i progetti culturali in corso, ma anche il lavoro del gruppo “Carizzi d’amuri”, da anni impegnato nella diffusione dell’uncinetto come pratica artistica accessibile e inclusiva.

Durante l’evento, sarà possibile partecipare gratuitamente al laboratorio creativo “La mia prima mattonella granny”, un’esperienza aperta a tutti, anche a chi si avvicina per la prima volta all’uncinetto. I partecipanti avranno la possibilità di imparare le basi di questa tecnica grazie al supporto delle uncinettiste presenti. Sciacca Experience metterà gratuitamente a disposizione lana e strumenti, rendendo l’attività accessibile a chiunque desideri provare.

La partecipazione è libera e senza vincoli di orario: ognuno potrà unirsi nel corso del pomeriggio, scoprire le creazioni esposte, conoscere i prossimi progetti dell’associazione e, soprattutto, condividere un momento di incontro, manualità e creatività all’aria aperta.

La direzione artistica è affidata a Giovanna Barna.

“Intrecci a cielo aperto” rappresenta un’opportunità per rafforzare il senso di comunità, riscoprire l’importanza del lavoro manuale e valorizzare il patrimonio immateriale che le arti tessili tradizionali portano con sé.