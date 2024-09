“Inycon”: a Menfi la 26ª edizione tra vino, degustazioni e musica 

Tutto pronto per Inycon che ritorna a Menfi dopo 5 anni: Da Venerdì 4 a Domenica 6 Ottobre 2024, Menfi, Città Italiana del Vino 2023, diventerà il cuore pulsante dell’enogastronomia siciliana offrendo tre giorni ricchi di eventi, degustazioni e spettacoli. Grande attesa per lo spettacolo conclusivo a cura di Festi Group “Taccuini di Viaggio”, in programma la domenica a conclusione dell’evento: uno show che riuscirà a creare una magnifica tessitura di danze in cielo, in terra e in acqua.

La città belicina, oltre il vino che rappresenta il suo prodotto principale, oggi celebra anche l’olio, il cibo e le bellezze naturalistiche che negli anni sono diventate meta di turisti e viaggiatori: “siamo pronti per celebrare le eccellenze locali in un contesto di divertimento e spettacoli – racconta il Sindaco Vito Clemente – la festa Inycon vuole continuare ad essere un punto di riferimento per i grandi eventi nell’isola e per questo è stata inserita, anche per l’anno prossimo nel Calendario delle Manifestazioni di grande richiamo Turistico 2024 e 2025 della Regione Siciliana”.

Vino, olio, gastronomia e turismo sono oggi i pilastri sul quale si regge il sistema Menfi e che saranno al centro della ventiseiesima edizione di Inycon: si inizia Venerdì 4 Ottobre con attività per le scuole, seminari di approfondimento, il laboratorio del gusto con Alessio Vascellaro di Fooddie, le masterclass con il Presidente AIS Sicilia Francesco Baldacchino (Menfi: un terroir, 5 anime) e la critica del vino Monica Coluccia (I vini bianchi: da Menfi verso la Francia) per poi concludere in piazza con lo spettacolo del cabarettista Antonio Pandolfo. Sabato mattinata dedicata al “Sicilia, Regione europea della gastronomia 2025: come integrare il turismo e la gastronomia per promuovere lo sviluppo regionale”, convegno accreditato dall’Ordine dei Giornalisti della Sicilia, dove parteciperanno esponenti della politica locale e regionale, dell’enogastronomia e personalità del mondo del turismo, a seguire il workshop “L’agroalimentare del Belìce” con il progetto CI.VA.BE ed il corso sull’olio con Carmen Bonfante e Damiano Licata (che sarà replicato anche il giorno successivo). Si prosegue nel pomeriggio con l’Urban tour (in programma anche domenica), il laboratorio del gusto con Angelo Pumilia de La Foresteria Planeta, la degustazione su “I vitigni antichi” a cura di Giacomo Ansaldi (Dipartimento Regionale Agricoltura) e Antonio Sparacio (I.R.V.O.) e poi quella condotta da Monica Coluccia su “I vini rossi: da Menfi verso la Francia”.

In serata la presentazione progetto “Olio su terra”, la cerimonia di adesione del Comune di Menfi all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e lo spettacolo in Piazza Vittorio Emanuele III con Dj Molella di Radio Deejay. Ultima giornata dedicata all’estemporanea di pittura, il laboratorio del gusto con Andrea Severino de Le 4 Stagioni, la degustazione con le Donne del Vino e quella sui vini da dessert a cura di Gianni Giardina (I.R.V.O.). Gran finale in piazza domenica 6 ottobre con l’atteso spettacolo “Taccuini di Viaggio” di Festi Group e la Compagnia Anima Ignis.

Tutti i giorni il Villaggio enogastronomico con l’esposizione e le degustazioni dei prodotti enogastronomici di eccellenza delle Terre Sicane, l’Expo village con l’esposizione dei prodotti dell’artigianato, della tradizione e della cultura locale e siciliana, il Wine Bar ed i cortili