L’attore agrigentino Peppe Zarbo lascia “Un posto al Sole” dopo 28 anni 

L’attore agrigentino Peppe Zarbo, uno dei volti storico di “Un posto al Sole”, lascia la soap più longeva d’Italia dopo 28 anni. La prima puntata era stata messa in onda il 21 ottobre 1996 ma il personaggio di Franco Boschi, interpretato proprio da Zarbo, è comparso nel 1997. Giuseppe Zarbo, per tutti Peppe, è nato ad Agrigento il 3 dicembre 1965. Una vita dedicata al teatro ma anche interpretazioni sul grande schermo nei film “Il sindaco” di Tornatore o “Senza pelle” di D’Alatri. Peppe Zarbo diventa noto al grande pubblico però proprio grazie a “Un posto al Sole”, la soap opera più longeva d’Italia.

L’attore, attraverso Instagram, ha commentato così: “È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Voglio ringraziare di cuore Rai, Fremantle e tutto il pubblico, così come le generazioni che sono cresciute insieme a noi. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio. Guardando indietro, mi riempio di emozione per tutti i momenti condivisi e per tutto l’amore che ho ricevuto. Sono grato per l’affetto che mi avete dimostrato nel corso degli anni. Grazie di cuore a tutti!”