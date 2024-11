Le donne siciliane della fotografa Teresa Letizia Bontà in mostra a Dubai

Dal 1 al 30 Novembre saranno in esposizione alla galleria Andakulova di Dubai Emirati Arabi le opere della fotografa licatese Teresa Letizia Bontà. Tre scatti in bianco e nero, che fanno parte della raccolta foto “La mia Sicilia”, dove le protagoniste sono le donne di Licata, paese natio della fotografa, che ritraggono due momenti particolari “il dolore” per un lutto, e il “silenzio delle donne”.

“La mia professione mi spinge costantemente in continua ricerca, e soprattutto a descrivere quello che faccio con una naturale predisposizione all’apertura e alla purezza del linguaggio. Sono particolarmente legata a questi due scatti, perchè nel dolore, ripercorrendo quelle strade dove ho vissuto da piccola ho subito ricordato la morte della nonna paterna, è stato un momento doloroso per me vissuto con molta intensità, nonostante la mia tenera età ne ricordo ancor oggi le urla delle zie, gli occhi colmi di lacrime ed il dolore intenso nei loro volti. Il nero era presente in maniera possente nel marcare un lutto forte

dove tutto sembrava essersi spento tutto, un lavoro introspettivo vissuto nei miei ricordi che

ancor oggi mi crea delle scomodità. Nella seconda foto, spiega Teresa Letizia Bontà, ci sono queste donne che con uno scialle nero si tappano la bocca, non parlano, molto spesso perché vittime di violenza domestica, donne in silenzio per paura di ripercussioni”.

Negli scatti le modelle: Evelina Cantavenera, Laura Pintacrona, Cettina Callea, Tullia Ciancio, Laura Pintacrona, Beatrice Grillo, Colly Gallì