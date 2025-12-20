Le opere di Goya in mostra al Teatro Samonà di Sciacca

È tutto pronto al Teatro Popolare Samonà di Sciacca per l’atteso vernissage che, stasera alle 19,30, inauguerà la mostra organizzata da Mediterranea Arte, in collaborazione con il Comune di Sciacca e con la Regione Siciliana, dal titolo “Francisco Goya, l’artista della libertà. Tra verità e satira”, a cura di Mery Scalisi ed Alessia Zanella.

In esposizione, fino a tutto il 20 gennaio, saranno “I Caprichos”, un viaggio immersivo nella Spagna del XVIII secolo per scoprire, attraverso 80 delle incisioni in acquatinta e acquaforte pubblicate nel 1799, la forza visionaria del grande pittore spagnolo. Il quale, con queste opere, satireggiò la nobiltà che orbitava attorno al potere della famiglia reale. Stasera in programma la visita alla mostra con narrazione. Oltre ai Capricci saranno esposti anche quattro oli di Goya, tra i quali spicca la pregevole Apoteosi di Santa Caterina.

È in corso la prevendita dei biglietti per visitare la mostra, al costo di 15 euro (12 euro il ridotto, ingresso gratuito per i bambini fino a 6 anni ). È possibile farlo direttamente al botteghino del Teatro Popolare Samonà o per mezzo del circuito TicketOne. Il biglietto odierno permette anche di assistere allo spettacolo, il cui inizio è fissato alle ore 21, con il cabarettista Massimo Spata e con Le Violiniste Chic. Spettacolo, organizzato anche questo dalla Mediterranea Arte, che naturalmente si svolgerà nella sala principale del Teatro.

La mostra di Goya fa seguito a “Caravaggio, tra l’oscurità e la luce” che ha riacceso i riflettori sul Teatro Popolare Samonà di Sciacca, con “L’incredulità di San Tommaso” che è in esposizione a Roma, nella chiesa di Sant’Agnese in Agone, bene culturale che fa parte dello straordinario patrimonio dei Musei Vaticani.