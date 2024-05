“LeFabbricheFest”, al via la 1ª edizione: protagonisti otto libri di autori italiani e stranieri

Il festival – a cura di Alice Titone e Beniamino Biondi – offre agli amanti della letteratura l’opportunità unica di incontrare e interagire con alcuni dei più stimati e innovativi scrittori della scena letteraria, qualificando un altissimo valore di contenuti fra opere di narrativa e testi di saggistica.

Dal 24 maggio al 20 settembre gli otto eventi proposti saranno un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano immergersi nell’affascinante mondo della letteratura contemporanea. Ogni incontro sarà un’occasione speciale per esplorare temi importanti e sfaccettature culturali attraverso la lente della narrazione. I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande direttamente agli autori, rendendo ogni evento un’esperienza unica e coinvolgente.

La rassegna avrà luogo all’interno del complesso architettonico de Le Fabbriche, divenuto una sede stabile della Fondazione Orestiadi ad Agrigento, in una tra le sedi più prestigiose nel centro storico della Città di Agrigento.

L’evento, organizzato dall’associazione Fata Morgana, in collaborazione con il blog Ali di Libri e con @ayumu-books per la promozione social e la cura dei contenuti, ha il patrocinio non oneroso del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi e del Comune di Agrigento.